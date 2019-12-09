قيادي بالعصائب يتهم قناة عربية بالمراهنة على الفوضى في العراق.. تريد اشعال فتنة

2019/12/09 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن كتلة صادقون النيابية المنضوية في حركة عصائب اهل الحق نعيم العبودي، الاثنين 9 كانون الاول 2019، إن قناة "العربية الحدث" تراهن على الفوضى في العراق.

وذكر العبودي في تغريدة له على تويتر، إنه "‏لم يكن غريباً من العربية الحدث الكذب والتدليس إنما يكشف بكل وضوح أجندات هذه القناة التي كانت منذ تغيير النظام البعثي في العراق وإلى يومنا هذا تدس السم بالعسل من أجل خلف الفتنة، راهنت سابقاً على الطائفية في بلدنا وفشلت وراهنت على داعش وفشلت".

وأضاف، أنها "اليوم تراهن على الفوضى وستفشل أيضاً".

وكان موقع قناة "العربية الحدث" قد نشر تصريحا لزعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي حذر خلاله من سقوط ضحايا في التظاهرات التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء، بعنوان "العصائب تلوح بأكبر عدد من القتلى بمظاهرات العراق غداً".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت خلال الايام الماضية منشورات حشدت لتظاهرات كبيرة يوم غد الثلاثاء، في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية.

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