شاهد/ فضيحة مدوية.. حراس البغدادي قتلوا بلعبة فيديو!

2019/12/09 | 19:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل، لما يزعم بأنها لحظة استهداف حراس أبو بكر البغدادي بطائرة مسيرة أمريكية، ما هو...

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