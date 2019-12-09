الحكيم يطرح 'خارطة طريق' لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/12/09 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، "خارطة طريق" لتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال الحكيم في بيان أطلعت عليه السومرية نيوز، إن "خارطة الطريق لتلبية مطالب المتظاهرين هي الاسراع باختيار رئيس وزراء مستقل يحضى بمقبولية شعبية وتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية".وأشار إلى "ضرورة تشريع قانون انتخابات منصف وعادل وتشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة، والتحضير لانتخابات مبكرة ليمارس الشعب دوره الدستوري في اختيار ممثليه".





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