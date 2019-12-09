تركيا تعول على كوردستان تجارياً وتجدد الرغبة بتقوية العلاقات

2019/12/09 | 20:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدّ القنصل العام التركي في اقليم كوردستان هاكان كاراجاي، اليوم الاثنين، كوردستان، بوابة للانفتاح بوجه العراق فيما يخص العلاقات التجارية.

وقال كاراجاي لوكالة الاناضول ان اقليم كوردستان بوابة للانفتاح الى العراق فيما يخص العلاقات التجارية، مؤكداً ان بلاده ترغب في تقوية العلاقات التجارية مع العراق واقليم كوردستان.

وتقوم تركيا باستخدام معبر ابراهيم الخليل في زاخو بمحافظة دهوك، لارسال سلعها وبضائعها الى اقليم كوردستان والعراق.

وخلال الاجتياح التركي لشمال شرق تركيا ذات الاغلبية الكوردية، تم تسريب معلومات تفيد بعزمها افتتاح معبر آخر للتبادل التجاري مع العراق.

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