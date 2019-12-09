شرطة كربلاء تشكل لجنة تحقيق بشأن اغتيال فاهم الطائي

2019/12/09 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية شرطة كربلاء، بيانا بشأن حادث استشهاد الناشط المدني فاهم الطائي.

وأكدت المديرية في بيان، انها شكلت فريق عمل امني، من كبار ضباط التحقيق، وبأشراف قائد شرطة المحافظة، للكشف عن ملابسات حادثة اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي، متعهدة بتقديم المجرمين القتلة الى العدالة بأسرع وقت ممكن.

وأشارت المديرية الى استدعاء جميع المفارز، والنقاط والاجهزة الامنية القريبة من مكان الحادث، وفتح التحقيق مع افرادها، لوقوع الجريمة ضمن قاطع مسؤوليتهم، مضيفة انها شددت الاجراءات الامنية في المدينة القديمة، وعلى اصحاب الدراجات النارية، التي تدخل من السيطرات المحيطة بمركز المدينة، على وجه الخصوص.

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