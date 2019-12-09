2019/12/09 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تدرس، اليوم الاثنين، لجنة بالكونجرس الأمريكي تقود تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب، الأدلة التي تدينه، فيما يستعد نواب ديمقراطيون إلى التحرك في اتجاه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونجرس الأمريكي يدرس أدلة ادانة ترامب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونجرس الأمريكي يدرس أدلة ادانة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).