2019/12/09 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاطي للعهد: مهمة صعبة تنتظر رئيس الوزراء القادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي للعهد: مهمة صعبة تنتظر رئيس الوزراء القادم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي للعهد: مهمة صعبة تنتظر رئيس الوزراء القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).