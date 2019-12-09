نداء من منصة (جبل أحد) في ساحة التحرير: لا مصلحة للثوار من دخول الخضراء

2019/12/09 | 20:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل الغد برس، اليوم الاثنين، ان تم توجيه نداء من منصة (جبل أحد) في ساحة التحرير، انه لا مصلحة للثوار من دخول الخضراء .

وقال مراسلنا ان التوجيه تضمن "يا ابناء اكتوبر، يا شبابنا المناضل، لا مصلحة للثوار من دخول الخضراء ومن يفعل ذلك لا يمثلنا، يرجى عدم الاستماع للأصوات التي تدعي إلى العنف، باقون في ساحاتنا واضرابنا وتصعيدنا السلمي حتى عودة الوطن، وقمعهم نواجهه بسلميتنا التي لا سلاح غيرها، والنصر حليف العراقيين".

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