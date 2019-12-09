الحكيم يؤكد على تشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية

2019/12/09 | 20:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على تشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأكد الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، على " الاسراع باختيار رئيس وزراء مستقل يحظى بمقبولية شعبية وتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وأشار الى "تشريع قانون انتخابات منصف وعادل وتشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة".

ولفت الى أهمية "التحضير لانتخابات مبكرة ليمارس الشعب دوره الدستوري في اختيار ممثليه".

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