للأسبوع الثالث.. (فروزن2) يحتفظ بصدارة الإيرادات لسينما اميركا الشمالية

2019/12/09 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: احتفظ فيلم الرسوم المتحركة (فروزن2) بصدارة إيرادات السينما باميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 34.7 مليون دولار، كما احتفظ فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا ”أعداء كثيرون“ (نايفز أوت) بالمركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 14.2 مليون دولار، والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شانون ومن ...

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