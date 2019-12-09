غينيس تنفي حصول تامر حسني على جائزة “الفنان الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم”

2019/12/09 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: نفت موسوعة غينيس للأرقام العالمية في بيانٍ لها حصول الفنان المصري تامر حسني على جائزة “الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم” وأوضحت أن جمهور النجم المصري قد كسر الرقم القياسي بـ “أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات”.وفي التفاصيل، فقد نجح زوّار “مارينا مول” في أبو ظبي بتحقيق 12086 مشاركة على لوحة ...

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