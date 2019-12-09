مقتنيات سلسلة أفلام حرب النجوم في مزاد قبل عرض الجزء التاسع

2019/12/09 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: تعرض مقتنيات من سلسلة أفلام ”حرب النجوم“ (ستار وورز) من صور قديمة إلى مجسمات لشخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي في مزاد إلكتروني قبل أيام من بدء العرض المرتقب للجزء التاسع من السلسلة، وقالت دار سوذبيز للمزادات إن المزاد يضم أكثر من مئة قطعة يرجع تاريخها لعقود مضت وتتراوح الأسعار بين مئة ...

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