2019/12/09 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية : لاصحة لتأجيل العام الدراسي بغداد تستحصل موافقة صرف أجور نقل المحاضرين بغداد – الزمان تتجه محافظة بغداد لصرف اجور نقل المحاضرين بالمجان بعد استحصال موافقة وزارة المالية .وقالت المحافظة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة وافقت على صرف أجور نقل المحاضرين بالمجان لمديرية تربية الكرخ الثانية).وكان المحافظ […]

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