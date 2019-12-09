2019/12/09 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حريقاً في النجف النجف – سعدون الجابري اندلع حريق داخل معرض للخياطة في مدينة النجف.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ان (فرق الاطفاء في المحافظة أخمدت حريقاً اندلع في الطابق الثاني من معرض للخياطة في حي الزهراء في مدينة النجف، بمشاركة أربعة فرق اطفاء).وأضافت أنه (تم تشكيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً في النجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).