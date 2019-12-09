النائب القدو يوضح ل”ايزيدي 24″ اهم التعديلات الدستورية

2019/12/09 | 21:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداؤدي اعلن يوم الاثنين الماضي 2/12/2019 عن موافقة لجنة تعديل الدستور على إدراج اسم الايزيدية والشبك ضمن التعديلات الدستورية، حيث بدأت أعمال اللجنه بالاطلاع على التغذية العكسية، ومقترحات الجماهير، وممثلي الشرائح الاجتماعية حول تعديل بنود الدستور أو إضافة بنود جديدة وباشرت اللجنه بالبدء بمناقشة البنود الدستورية بشكل متسلسل بدءآ …

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