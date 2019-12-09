2019/12/09 | 21:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن كميات توزيع الكهرباء الوطنية التي تصل في اعلى مستويات الانتاج الى 4 الاف ميغاواط، في حين وصلت في اعلى مستويات الاستهلاك الى 6 الاف ميغاواط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجز كبير في كهرباء الاقليم والتجهيز لا يتعدى 12 ساعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عجز كبير في كهرباء الاقليم والتجهيز لا يتعدى 12 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).