إستعادة الهيبة أبرز مكاسب أسود الرافدين في خليجي 24

2019/12/09 | 21:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتهت بطولة خليجي 24 التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوج بلقبها المنتخب البحريني لأول مرة في تاريخه، لكن يبقى الحديث مستمرا داخل العراق عن مشاركة أسود الرافدين فيها.

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