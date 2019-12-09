2019/12/09 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

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بينس يؤكد لصالح دعم بلاده لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح و السلام

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