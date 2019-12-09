أردوغان يقر ضريبة الإقامة في الفنادق التركية

2019/12/09 | 21:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانونا يفرض الرسوم على بعض الخدمات، بما فيها رسم إلزامي بنسبة 2% مقابل الإقامة في الفنادق التركية.

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