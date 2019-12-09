فان دي بيك عن اتفاقه مع الريال: مواجهة فالنسيا أهم

2019/12/09 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

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واصل الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، إثارة الغموض بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد خلال الانتقالات المقبلة.

وكانت تقارير صحفية هولندية،

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