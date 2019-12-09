السفارة الأميركية في بغداد “تحذر” رعاياها لتجنب هذا الأمر

2019/12/09 | 21:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت #السفارة_الأميركية في #بغداد، اليوم الإثنين، تحذيراً لرعاياها في #العراق، داعية إياهم إلى تجنب مناطق #المظاهرات.وقالت السفارة في بيانٍ لها، نشره موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: […]

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