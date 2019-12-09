بالصور.. عائلة نجفية تغيّر شكل شوارع المدينة

2019/12/09 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لقطات تظهر عائلة من مدينة النجف وهي تقوم بتنظيف وصبغ شوارع وارصفة المدينة.

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