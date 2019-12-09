2019/12/09 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تلقى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء اليوم الإثنين 9-12-2019، اتصالاً هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية مايكل بينس.وتم، خلال المكالمة الهاتفية، بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين.وأكد نائب الرئيس بينس دعمه لاستقرار العراق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص 🔻رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس المركز الخبري الوطني.

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