رئيس الجمهورية يؤكد لنائب الرئيس الأميركي أهمية صون حق العراقيين في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم

2019/12/09 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "صالح تلقى اتصالاً هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية مايكل بينس، وتم، خلال المكالمة الهاتفية، بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين".

واكد الرئيس صالح، وفقا للبيان، "الحرص على ان تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الامن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حق التعبير والتظاهر السلمي، ويعزز التصدي لكل محاولات التدخل في شؤون البلد الداخلية والعبث بأمنه".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطية، مع التأكيد على دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات ومنع الخروقات و التجاوز على الموطنين والأمن العام".

من جانبه، أكد نائب الرئيس بينس، "دعمه لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح و السلام، ونبذ العنف"، مشيرا الى "أهمية احترام وحماية ارادة العراقيين وخياراتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية".

كما استذكر رئيس الجمهورية ونائب الرئيس الامريكي ذكرى تحرير مدينة الموصل وتضحيات العراقيين في مواجهة الإرهاب، ودور الولايات المتحدة والتحالف الدولي ومساندته للعراق في الحرب على الارهاب، وأكدا أهمية اعادة إعمار المدن المدمرة، وعودة النازحين و ضمان تعايش المكونات الدينية و القومية ووحدتهم لمواجهة التطرف، بحسب البيان.

بغداد اليوم _ بغداد

اقترح القيادي بدولة القانون، سامي العسكري، اليوم الاثنين، لمن يترشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة أن يشترط نقطتين على الأطراف السياسية لضمان نجاحه في عمله.

وقال سامي العسكري، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر&q

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري، ( الاثنين 9 كانون الأول 2019)، عن وجود خلافات وملاحظات كثيرة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال برواري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم _ بغداد

اتهم رئيس كتلة بدر في مجلس النواب، حسن شاكر، الاثنين 9-12-2019، ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، بإخفاء الحقائق في تقريرها الذي عرضته أمام مجلس الأمن الدولي عن تظاهرات العراق.

وقال شاكر عضو منظمة بد

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