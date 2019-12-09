شاهد.. الفياض يكشف حقيقه رده على مقرب من التيار الصدري

2019/12/09 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي من رسالة ادعت انه رد فيها على صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التي...

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