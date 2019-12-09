تربية البصرة تشهد افتتاح ورشة الإدارة المستندة على المدرسة

2019/12/09 | 21:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت تربية محافظة البصرة افتتاح ورشة تدريبية جديدة حول مشروع الإدارة المستندة على المدرسة، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة {اليونيسف} مكتب الجنوب.

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