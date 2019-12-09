إسرائيل تكشف عن أكبر عملية اغتيال نفذتها وأكثرها كلفة

2019/12/09 | 21:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نشرت الفضائية 13 العبرية، مساء الأحد، الجزء الثالث من خمسة أجزاء من تقرير عن أبرز خمس عمليات اغتيال نفذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

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