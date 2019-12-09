سفير كندا لمغرد عراقي: “التكرار يعلّم الحمار”!

2019/12/09 | 21:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة طريفة، أعاد السفير الكندي في العراق، الأحد، نشر تغريدة عبر صفحته في تويتر، لحساب يطلق على نفسه اسم “الرقيب اللغوي”، يُعنى بحسب ما كتب بـ”تدقيق المؤلفات من الكتب، والروايات، والبحوث، والرسائل الجامعية، تدقيقاً لغوياً يشمل الأخطاء: النحوية، الإملائية، أخطاء الصياغة، علامات الترقيم”.منك نستفيد @linguistmonitor! أكتب تغريداتي شخصيًا، بكل أخطائها.شكراً لهذا التدقيق، […]

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