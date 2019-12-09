2019/12/09 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يكشف عن حصيلة أولية لعدد الاصابات في أم قصر

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