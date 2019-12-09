العراق يعلن حصيلة

2019/12/09 | 21:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن حصيلة المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر.

وبدأت المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر منذ يوم 7 الى 9 كانون الاول الجاري.

وافاد بيان لخلية الاعلام الأمني بأن العملية بدأت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

ونتائج المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر كانت الآتي:

1- تدمير 18 نفقاً

2- تدمير 20 وكراً للإرهابيين

3- العثور على 164 عبوة ناسفة

4- العثور على دراجة نارية

5- العثور على 4 اكياس تحتوي مادة اليوريا

6- العثور على 76 قنبرة هاون

7- تدمير 4 مواضع للرصد

8- القاء القبض على 21 مطلوبا

9- تفجير 54 عبوة ناسفة

10 – العثور على حزامين ناسفين

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