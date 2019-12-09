صواريخ عبثية لكن الأهداف خطيرة

2019/12/09 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلال عوكل* في غزة هاشم، تأخر سقوط المطر هذا العام، والجو لا يزال ربيعياً حتى أن المناخ خالف المألوف منذ عقود، ما أدى إلى تأخر موعد قطاف الزيتون، إلى أسابيع متأخرة من شهر تشرين الأول، إلاّ لمن أراد أن يلحق السعر كما يقال.المشايخ صدقوا تنبؤات الأرصاد الجوية، فأقاموا صلاة الاستسقاء لكن الغيث لم يسقط، ...

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