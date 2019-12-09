أردوغان، داوود أوغلو، والكتلة التصويتية الكردية في تركيا

2019/12/09 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوان سوز * بعد الذعر الذي انتاب الكونغرس الأمريكي نتيجة توغل تركيا الأخير في سوريا، وزيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض في منتصف تشرين الثاني /نوفمبر، أصبحت الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على أجندة السياسة الخارجية لتركيا.ومن الجدير بالذكر أن السياسة الخارجية لتركيا في سوريا مدفوعة في الأساس وبعمق بسياستها الداخلية، بما في ...

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