مخطط روسي لحماية منطقة القطب الشمالي باستخدام إس-400

2019/12/09 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

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قال قائد في البحرية الروسية يوم الاثنين إن بلاده تعتزم إنشاء ”قبة“ دفاع جوي في منطقتها القطبية عبر تسليح جميع وحداتها بالأسطول الشمالي

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