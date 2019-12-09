2019/12/09 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم الاثنين، لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن العراق يرفض كافة أشكال التدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لنائب الرئيس الأمريكي: نرفض التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي الداخلي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لنائب الرئيس الأمريكي: نرفض التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي الداخلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).