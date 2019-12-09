شرطة ميسان تفرض حظر التجوال على الدراجات النارية بعد العاشرة مساءا

2019/12/09 | 21:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، توجيهات فورية بخصوص سير الدراجات والمركبات التي لا تحمل لوحات مرورية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان لها تلقته "الغد برس"، أن " قيادة الشرطة وجهت بمنع سير الدراجات النارية بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم في عموم المحافظة".

واضاف البيان، كما أن "التوجيهات شملت المركبات التي لا تحمل أرقام ولوحات مرورية او ذات زجاج مظلل"، مؤكدة انها " ستتخذ اجراءات حازمة في حال تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل او ذات الزجاج المظلل وسيعرض المخالف للمسائله القانونية".

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