العبادي مهنئا بذكرى يوم النصر: العراق سيهزم الفساد والمحاصصة كما هزم الارهاب

2019/12/09 | 21:49 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

هنأ رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، بذكرى يوم النصر، مؤكدا على ان العراق سيهزم الفساد والمحاصصة كما هزم الارهاب.

وقال العبادي في بيان تلقته "الغد برس"، "اتقدم الى الشعب العراقي المجيد باسمى ايات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول يوم العاشر من كانون الاول، اليوم الذي تحررت ارض العراق من دنس الارهاب الداعشي.واضاف لقد خاض العراق معركة وجود ضد الارهاب وداعميه، وخرج منتصرا شامخا بين الامم، فتحية لارادة الشعب والرحمة لشهدائه والمجد لبطولاته".وتابع "تحل علينا اليوم ذكرى تحرير الارض وشعبنا يشهد انتفاضة عز مضمخة بدم الفداء في سبيل مستقبله واماله، وهو بذلك يثبت للعالم اجمع انه شعب ابيّ على الانكسار والخنوع، وانه وكما هزم مخططات الارهاب والتقسيم والطائفية فانه سيهزم الفساد والمحاصصة واختطاف الدولة وارتهان الارادة للاجنبي".واشار |نريد وطنا خاليا من الارهاب والمحاصصة والفساد والخوف والتبعية، وهي مهمتنا جميعا، العزة للعراق وشعبه".

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