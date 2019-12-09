امريكا تؤكد على أهمية احترام وحماية ارادة العراقيين بعيدا عن التدخلات الخارجية

2019/12/09 | 21:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية مايكل بينس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم خلال المكالمة الهاتفية، بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين".





وأكد نائب الرئيس بينس "دعمه لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح و السلام، ونبذ العنف، مشيرا الى أهمية احترام وحماية ارادة العراقيين وخياراتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وشدد الرئيس صالح الحرص على ان "تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الامن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حق التعبير والتظاهر السلمي، ويعزز التصدي لكل محاولات التدخل في شؤون البلد الداخلية والعبث بأمنه".

واكد رئيس الجمهورية على "ضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطية، مع التأكيد على دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات ومنع الخروقات و التجاوز على الموطنين و الأمن العام".

وتابع البيان كما استذكر رئيس الجمهورية ونائب الرئيس الامريكي "ذكرى تحرير مدينة الموصل وتضحيات العراقيين في مواجهة الإرهاب، ودور الولايات المتحدة و التحالف الدولي ومساندته للعراق في الحرب على الارهاب، و أكدا أهمية اعادة إعمار المدن المدمرة، وعودة النازحين و ضمان تعايش المكونات الدينية و القومية ووحدتهم لمواجهة التطرف".

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