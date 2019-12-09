شرطة ميسان تمنع حركة الدراجات النارية لـ 8 ساعات يومياً وتتوعد المخالفين بعقوبات

2019/12/09 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

وجهت شرطة ميسان ، الاثنين 9-12-2019، بمنع حركة الدراجات النارية لـ 8 ساعات يومياً فيما توعدت المخالفين بعقوبات.

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بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، اتخاذ اجراءات مشددة لحماية المتظاهرين ومنسقي التظاهرات والناشطين، في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، علاء الغانمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع المتظا

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين (9 كانون الأول، 2019) القاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب بكمين أمني شمالي المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان، إن "قوات من فوج الطوارئ الس

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين (9 كانون الأول، 2019) تشكيل فريق أمني يضم ضباطاً كبار للتحقيق في حادثة اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي، مساء أمس، فيما تعهدت بكشف ملابسات الجريمة وتقديم منفذيها إلى المحاكمة.

وقالت ال

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