معلومات جديدة عن أحداث الخلاني.. “المتورط” على صلة وثيقة بقاسم سليماني

2019/12/09 | 22:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف مصادر عسكرية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة، بشأن الهجوم المسلح على المتظاهرين في ساحة #الخلاني وجسر #السنك، وسط العاصمة العراقية #بغداد، الذي أدى إلى سقوط […]

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