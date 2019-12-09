تغريدة للسفير التركي في بغداد تشيد بالـ”تكتك”: احزن لما يحدث لها

2019/12/09 | 22:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اشاد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، بعجلة التكتك، مبينا انها تحمل العلم التركي بدون مقابل.وانتقد السفير التركي ما يحدث لهذه العجلات من حرق في ساحة التحرير.

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