تحذير خطير يتعلق بالموظفين: ماكو نفط.. ماكو رواتب!

2019/12/09 | 22:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، تحذيراً يتعلق برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية.ونشر المرسومي منشوراً قال فيه: تشير البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية الى ان مجموع رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية قد بلغ ٤٣.٤٢٩ ترليون دينار لغاية أيلول ٢٠١٩ في حين بلغ اجمالي الإيرادات غير النفطية ٥.٦٣٤ ترليون دينار وهذا يعني انها تكفي لتغطية […]

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