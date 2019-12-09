السفارة الأميركية تنصح مواطنيها بعدم السفر للعراق وتجنب مناطق التظاهرات

2019/12/09 | 22:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، عددا من التعليمات لرعايا بلادها، بشأن الأحداث المحتملة في العراق يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت السفارة في بيان موجه لمواطني الولايات المتحدة، انها تتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء، وان تشهد البلاد وجوداً أمنياً مكثفاً، واغلاقا لنقاط التفتيش الدولية وحدوث اضطرابات مرورية، في بغداد والمدن الرئيسة الأخرى بإستثناء إقليم كردستان، مع اعلان رئيس الوزراء اعتبار ذلك اليوم عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، مضيفة انها تنصح بعدم السفر الى العراق، وتجنب مناطق التظاهر، والامتثال لتوجيهات السلطات، إضافة الى مراقبة وسائل الإعلام المحلية، للحصول على اخر الاخبار.

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