ناد سلوفيني يطرد لاعباً نيجيرياً لتسببه في حمل ابنة الرئيس

2019/12/09 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية غانية، أن لاعباً نيجيرياً تلقى الطرد من قبل نادٍ يلعب بدوري الدرجة الثانية السلوفيني بعد تسببه في حمل ابنة رئيس النادي، عقب ستة أشهر قضاها مع الفريق.

ونقل موقع غانا سوكر تصريحات عن اللاعب، الذي تم حجب اسمه، قائلا إنه طُرد بسبب "سوء سلوك جسيم وعدم انضباط" نتيجة الحمل الذي أعلن مسؤوليته الكاملة عنه.

وقال اللاعب النيجيري إنه يفكر في اتخاذ إجراء قانوني في فيفا بسبب مزاعم النادس بأنه تجاوز الحدود المحددة للاعبين في النادي.

واضاف اللاعب "اتصل بي وكيل بلدي وقال إنه يجب علينا رفع ملف إلى فيفا بأنه لا يحق للرئيس أن يقول أن عقدي قد تم إنهاؤه بسبب علاقة غرامية مع ابنته، نحن نحب بعضنا بعضاً ونستعد لإنجاب طفل".

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