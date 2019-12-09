اجتماعات موسعة لمناقشة قانون الانتخابات

2019/12/09 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا ضمَّ النائب الأول ورؤساء الكتل السياسية؛ لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، في سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لغرض تشريعه.

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