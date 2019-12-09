قاسم المحبشي - الثورة: تحولات المفهوم وسياقات المعنى؛ من وحي مؤتمر العقل والثورة

2019/12/09 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي «الثورات لا تعلن عن نفسها، وإنما تحدث.وهذا ما يجعل حسابها صعاب جريجور شولجن.مصطلح "ثورة" كغيره من المصطلحات والمفاهيم والنماذج الثقافية الحديثة ألكثيرة ألدولة ألدستور الجمهورية، الديمقراطية، الأحزاب، الشعب، المواطنة، المجتمع المدني، الليبرالية، حقوق الإنسان.الخ التي تدفقت علينا من سياقات تاريخية واجتماعية وثقافية مختلفة ومغايرة طيلة القرنين المنصرمين، إذ أنه وبعد "صدمة ألحداثة التي......

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