2019/12/09 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القصص القرآنى المعاصر للنبى محمد فى إخباره عن غيب الصحابة المنافقين من الفصل التمهيدى : لمحة عامة : ( بين أحسن القصص والروايات التاريخية ) من ب 1 القصص القرآنى :من ج 2 : ( الجزء المضاف لكتاب : البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )القصص القرآنى المعاصر للنبى محمد فى إخباره عن غيب الصحابة المنافقين مقدمة 1 ـ إبن شداد ( 539 : 632 ) كان المؤرخ الخاص بصلاح الدين......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القصص القرآنى المعاصر للنبى فى إخباره عن غيب الصحابة المنافقين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - القصص القرآنى المعاصر للنبى فى إخباره عن غيب الصحابة المنافقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).