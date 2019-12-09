الشابندر يدعو المتظاهرين الى عدم الانجرار خلف “المندسين” للعبور الى الخضراء

2019/12/09 | 22:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق دعا السياسي المستقل عزت الشابندر ،اليوم الاثنين، المتظاهرين السلميين الى عدم الانجرار وراء المندسين والعبوري نحو المنطقة الخضراء.وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر” تباعتها “يس عراق”، إن “اصرار المتظاهرين الشرفاء على سلمية التظاهرة في ساحة التحرير وعدم الانجرار الى دعوات المندسين للعبور الى المنطقة الخضراء والاعتداء على القوات الامنية والممتلكات العامة […]

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