شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن اغتيال الناشط فاهم الطائي

2019/12/09 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بيانا بشأن اغتيال الناشط فاهم الطائي"، مؤكدة أنها "تعمل منذ الساعة الاولى التي سقط بها

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