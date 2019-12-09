اردوغان: ندرس ارسال قوتنا الى ليبيا

2019/12/09 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، استعداد تركيا لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

وقال أردوغان

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