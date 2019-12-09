2019/12/09 | 22:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا ضمَّ النائب الأول ورؤساء الكتل السياسية؛ لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، في سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لغرض تشريعه.

وأكد الحلبوسي في بيان تلقته "الغد برس"، خلال الاجتماع، على "ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ على قانونٍ يلبي طموح الشعب العراقي وتطلعاته، ويعيد بناء الثقة للناخبين، وبما يضمن عملية انتخابية نزيهة وتمثيلا حقيقيا للمواطنين العراقيين في عموم أنحاء العراق".

وبحث المجتمعون كلَّ "الأفكار المطروحة من الخبراء العراقيين والدوليين للعمل على توحيد الرؤى حول القانون؛ من أجل التوصل إلى تشريعه بأسرع وقت، مؤكدين أن الترشح والانتخاب حقٌّ مشروعٌ لكلِّ العراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق على قانون يلبي طموح الشعب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق على قانون يلبي طموح الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).